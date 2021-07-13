Китайские ученые планируют спасти землян от астероида

Существует небольшая вероятность, что небесное тело ударит в Землю.

Китайские ученые планируют запустить более 20 ракет в сторону огромного астероида, чтобы изменить его траекторию, передает zakon.kz.

Существует небольшая вероятность, что он ударит в Землю и устроит глобальную катастрофу. Речь идет об астероиде Бенну. Его масса составляет 77,5 млн тонн, а ширина – более 400 метров. Он окажется на расстоянии 7,5 млн километров от Земли между 2175 и 2199 годами, - сообщают vesti.ru.

Несмотря на то, что вероятность попадания Бенну в Землю невысока, это событие может быть в высшей степени разрушительным. От такого столкновения выделится 1200 мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте. Это в 80 тыс. раз мощнее взрыва ядерной бомбы над Хиросимой.

Исследователи подсчитали: чтобы сдвинуть громаду с ее рокового курса на 9 тыс. км, понадобится попадание в нее 23 ракет Long March 5. Каждая из них весит 900 тонн.

Статья с расчетами должна выйти в научном журнале Icarus в ноябре 2021 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!