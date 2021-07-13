Десятки дольщиков из Актобе требуют проведения проверки в их новостройке

Всего в доме 96 квартир, стоимость их начинается от 10 млн тенге.

Актюбинцы, которые не могут въехать в новостройку из-за массы нарушений, собрались возле областного акимата. Люди требовали встречи с главным архитектором области и проведения проверки, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Застройщик пошел себе на выгоду и начал строительство восьмого этажа. Также продавать. Во всех объявлениях на всех сайтах присутствуют объявления о продаже 8-го, технического этажа, как жилых помещений, хотя в проекте этого не было предусмотрено. Сейчас требование наше, в первую очередь, назвать адекватную дату срока сдачи дома, устранить все недочеты и привести дом в соответствие заявленной госэкспертизе, - рассказывает житель Актобе Алмат Есеналин.

Всего в доме 96 квартир, стоимость их начинается от 10 млн тенге, рассказали горожане. Причем большинство покупателей отдали всю сумму еще на этапе строительства. Несостоявшиеся новоселы постоянно обращаются к застройщику, но в ответ получают лишь отписки.

Застройщик нас всегда кормит "завтраками". Пишет гарантийные письма и ничего толком вразумительного не говорит. То есть, он пишет гарантийные письма, что дом сдастся, со всеми коммуникациями. Последнее гарантийное письмо он нам дал недавно, также передвигает сроки снова на два месяца, - говорит жительница Актобе Венера Кайрашова.

Сам же застройщик утверждает, все коммуникации к дому подведены, о продаже жилых помещений на техническом этаже он даже не слышал. Ввести дом в эксплуатацию в намеченный срок не получилось из-за пандемии.

Почему я на год назад ушел? В прошлом году была пандемия, вы все прекрасно знаете. И в прошлом году у нас котельная должна была прийти, первая декада в декабре, а нам последние запчасти поступили в последней декаде мая 2021 года, - отметил директор строительной компании Арман Конакбаев.

С просьбой повлиять на застройщика люди обращались и к чиновникам. Но те сделать ничего не могут. С 2020 года действует мораторий на проверки бизнеса. Инициировать проверку можно лишь в случае, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью людей. Распоряжение должен дать глава региона.

После того, как аким области подпишет, нами будет направлен проект в прокуратуру, это Управление комитета по правовой статистике и спецучетам, где регистрируются все проверки, - сказал и.о. руководителя отдела Управления ГАСК Актюбинской области Куаныш Акиев.

Когда аким области подпишет нужную бумагу, неизвестно. Как утверждают чиновники, сроки рассмотрения таких документов законом не определены. Тем временем застройщик обязуется ввести дом в эксплуатацию уже в конце июля.

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