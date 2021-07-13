Жители частного сектора близ Алматы пытаются избавиться от птицефермы

Люди жалуются на зловоние и кочующих с предприятия насекомых.

В соседском доме предприниматель третий месяц разводит кур, где уже обитают полторы тысячи птиц. Люди опасаются за свое здоровье, так как в поселке нечем дышать, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

На фоне коронавирусной пандемии устроить нам вот такой очаг инфекции - испарение птичьего помета. Там написано, что это очень опасно, высокотоксичные, третьего класса опасности отходы. Тут падеж, тушки. А что такое падеж - это уже все что угодно может быть, вплоть до геморрагической лихорадки, это сальмонеллы, - говорит жительница Алматы Мария Утепбергенова.

Также люди жалуются на насекомых, которые кочуют с птицефермы.

Я белье сушу дома. Детей не могу выпустить. Внуков не могу к себе привезти, потому что невозможно дышать. Дома я не могу ни окно открыть, ничего, задыхаюсь, - жалуется Елена Абдулаханова.

Сообщается, что дети и взрослые не выходят даже во двор, не говоря уже о прогулках. Люди не проветривают помещения, несмотря на летнюю жару. В акимате говорят, по закону вокруг птицефермы должна быть установлена санитарно-защитная зона - не менее 300 м. Но в этом селе расстояние от жилого дома до курятника - всего метр.

Вот это хозяйство его под окном. Мы окно не можем открыть вообще. Мы поехали в санитарно-эпидемиологическую станцию. Санэпидемстанция нас отфутболила благополучно: "Это не наш объект. Мы не имеем права туда приезжать". Они говорят нам: "Вы надоели, этот Алмалыбак. Почему вы к нам опять приехали?" - рассказывает Гульмира Сабитова.

На птицеферму уже наведались представители СЭС, акимата и полицейские. Вот только бизнесмен останавливать работу отказался. Говорит, заплатил за аренду на полгода вперед. Но после бунта соседей обещал съехать через месяц.

В местном акимате заявляют: санврачи проверяли воздух возле птицефабрики, но никаких отклонений от нормы не нашли.

Проведены лабораторно-инструментальные замеры атмосферного воздуха на прилагающей территории жилого дома. По результатам протокола отбора образцов атмосферы воздуха проведены замеры на определение аммиака, соответствуют допустимым нормам, - утверждает аким Умтылского сельского округа Карасайского района Серик Умбеталиев.

Чиновники намерены добиться встречи с владелицей дома. Но выселят ли арендатора, не сообщается.

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