Как правильно спать с надувной подушкой в путешествии

Блогер решил просветить сеть и показал на себе, как правильно стоит использовать надувную подушку в путешествии.

Недавно молодой человек в TikTok поделился любопытным видео, которое привлекло внимание пользователей, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Молодой человек решил просветить сеть и показал на себе, как правильно стоит использовать надувную подушку в путешествии. В кадре мужчина берет предмет для отдыха, а затем советует размещать его перед собой.

Именно так и необходимо делать, ведь в таком положении шея и спина не принимают неестественного положения, что позволяет с комфортом спать.

Пользователи оказались в шоке и отметили, что все это время использовали подушку неправильно. Неудивительно, что ролик за непродолжительное время собрал более 13,5 миллиона просмотров.

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