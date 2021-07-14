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Более 4300 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: 24kz 14 июля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 466 792 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1128,
  • в городе Алматы - 640,
  • в городе Шымкент - 342,
  • в Акмолинской области - 148,
  • в Актюбинской области - 137,
  • в Алматинской области - 134,
  • в Атырауской области - 320,
  • в ВКО - 52,
  • в Жамбылской области - 58,
  • в ЗКО - 187,
  • в Карагандинской области - 589,
  • в Костанайской области - 98,
  • в Кызылординской области - 70,
  • в Мангистауской области - 180,
  • в Павлодарской области - 143,
  • в СКО - 73,
  • в Туркестанской области - 76.

Всего в стране подтверждено 466 792 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1132,
  • в городе Алматы - 445,
  • в городе Шымкент - 125,
  • в Акмолинской области - 48,
  • в Актюбинской области - 49,
  • в Алматинской области - 58,
  • в Атырауской области - 98,
  • в ВКО - 77,
  • в Жамбылской области - 36,
  • в ЗКО - 216,
  • в Карагандинской области - 451,
  • в Костанайской области - 43,
  • в Кызылординской области – 18,
  • в Мангистауской области - 10,
  • в Павлодарской области - 103,
  • в СКО - 20,
  • в Туркестанской области - 31.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 418 228 человек.

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