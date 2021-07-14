Более 4300 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 466 792 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1128,

в городе Алматы - 640,

в городе Шымкент - 342,

в Акмолинской области - 148,

в Актюбинской области - 137,

в Алматинской области - 134,

в Атырауской области - 320,

в ВКО - 52,

в Жамбылской области - 58,

в ЗКО - 187,

в Карагандинской области - 589,

в Костанайской области - 98,

в Кызылординской области - 70,

в Мангистауской области - 180,

в Павлодарской области - 143,

в СКО - 73,

в Туркестанской области - 76.

Всего в стране подтверждено 466 792 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1132,

в городе Алматы - 445,

в городе Шымкент - 125,

в Акмолинской области - 48,

в Актюбинской области - 49,

в Алматинской области - 58,

в Атырауской области - 98,

в ВКО - 77,

в Жамбылской области - 36,

в ЗКО - 216,

в Карагандинской области - 451,

в Костанайской области - 43,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 103,

в СКО - 20,

в Туркестанской области - 31.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 418 228 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!