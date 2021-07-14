Более 4300 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 466 792 случая.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1128,
- в городе Алматы - 640,
- в городе Шымкент - 342,
- в Акмолинской области - 148,
- в Актюбинской области - 137,
- в Алматинской области - 134,
- в Атырауской области - 320,
- в ВКО - 52,
- в Жамбылской области - 58,
- в ЗКО - 187,
- в Карагандинской области - 589,
- в Костанайской области - 98,
- в Кызылординской области - 70,
- в Мангистауской области - 180,
- в Павлодарской области - 143,
- в СКО - 73,
- в Туркестанской области - 76.
Всего в стране подтверждено 466 792 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 1132,
- в городе Алматы - 445,
- в городе Шымкент - 125,
- в Акмолинской области - 48,
- в Актюбинской области - 49,
- в Алматинской области - 58,
- в Атырауской области - 98,
- в ВКО - 77,
- в Жамбылской области - 36,
- в ЗКО - 216,
- в Карагандинской области - 451,
- в Костанайской области - 43,
- в Кызылординской области – 18,
- в Мангистауской области - 10,
- в Павлодарской области - 103,
- в СКО - 20,
- в Туркестанской области - 31.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 418 228 человек.
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