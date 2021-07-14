Какие социальные объекты появятся в Медеуском районе Алматы

Одним из масштабных проектов по благоустройству является реконструкция водоохранной полосы и русла реки Есентай.

Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства дорог и социальных объектов Медеуского района, сообщает zakon.kz.

Во время рабочего объезда аким Алматы посетил микрорайоны "Думан", "Алатау" и "Кольсай", где в соответствии с обращениями горожан ведется строительство дорог, спортивных объектов и инженерных коммуникаций.

По данным акимата города, одним из масштабных проектов по благоустройству, реализуемых в Медеуском районе, является реконструкция водоохранной полосы и русла реки Есентай от вододелителя до ул. Жамакаева. Аким города осмотрел участки, где ведется ремонт и укрепление берегов, а также расширение и углубление русла реки.

Пешеходная дорожка будет комбинированная, на отдельных участках с асфальтовым покрытием, на других - с деревянным. Сагинтаев поручил организовать удобные бесступенчатые переходы, чтобы сделать их максимально удобными для жителей.

Вдоль пешеходной зоны общей протяженностью 4,2 км будет установлено 350 опор наружного освещения и малые архитектурные формы, включая урны, скамейки, детские игровые площадки, пешеходные мосты и смотровые площадки. Также предусмотрена установка санитарно-гигиенических узлов. По поручению акима города пешеходная зона, которая станет новым Терренкуром, будет открываться для прогулок поэтапно, по мере завершения работ по благоустройству.

В микрорайоне "Думан" ведется капитальный ремонт дорог. На сегодняшний день завершено асфальтирование 14 улиц протяженностью 5,2 км. Предстоит асфальтирование 39 улиц протяженностью 22,2 км. Осмотрев ход работ, Сагинтаев поручил в ближайшее время завершить работы на центральных улицах мкр. "Думан" и перейти к периферийным.

Аким города также ознакомился со сложившейся оползнеопасной ситуацией по ул. Таирова, жители которой обратились к Сагинтаеву во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы". По поручению акима в ближайшее время начнется укрепление склона. Поставлена задача обеспечить безопасность жителей 72 домов, расположенных вдоль ул. Таирова.

Особое внимание аким Алматы уделил развитию мкр. "Алатау", расположенного рядом с одноименной СЭЗ ПИТ. В первую очередь по поручению Сагинтаева будет проведено обследование здания больницы, требующего капитального ремонта. Здесь обслуживается более 10 тыс. жителей микрорайона.

Аким города также ознакомился с ходом капремонта здания школы №7, рассчитанной на 1200 ученических мест. По его поручению школа должна быть готова к новому учебному году. Кроме того, до конца года планируется сдать в эксплуатацию ФОК на 150 посещений в смену.

Во время осмотра Аллеи ветеранов, где в рамках "Бюджета участия" ведется благоустройство, к акиму обратились местные жители с просьбой построить для подростков скейт-парк. По поручению Сагинтаева данный вопрос будет изучен.

Кроме того, по обращению жителей аким города ознакомился с текущим состоянием сквера ветеранов Великой Отечественной войны, территория которого находится в частной собственности. Владелец участка намерен разработать и презентовать проект благоустройства сквера.

Сагинтаев также ознакомился с темпами работ по строительству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 15,1 км в мкр. "Кольсай". На сегодняшний день проложено 14,5 км сетей. После завершения планируется восстановление дорожного полотна. В завершение рабочего объезда аким города осмотрел ход текущего ремонта фасадов 22 девятиэтажных домов по пр. Аль-Фараби от ул. Мендикулова до пр. Достык.

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