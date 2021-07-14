Чем опасно обезвоживание в жару

Недостаток влаги может спровоцировать опасные заболевания позвоночника.

Российские специалисты из Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова объяснили, чем может быть чревато обезвоживание в знойную погоду, передает zakon.kz со ссылкой на Известия.

В жару необходимо пить достаточное количество воды, поскольку она нормализует кровяное давление, пищеварение, а также помогает регулировать температуру тела.

По словам специалистов, недостаток воды делает суставы тугоподвижными, поэтому мышцы испытывают большие нагрузки. Кроме того, нехватка жидкости со временем может привести к изменениям в межпозвоночных дисках.

Около 20% пациентов с болями в позвоночнике страдают обезвоживанием. В основе остеохондроза лежит обезвоживание, недостаток влаги в суставе — первый шаг к развитию коксартроза, гонартроза или артроза, - говорит нейрохирург Нина Вознесенская.

Ежесуточно медики рекомендуют потреблять порядка 30 мл воды на килограмм веса. Уточняется, что эта формула подходит для людей без серьезных проблем со здоровьем. Специалисты отмечают, что речь идет именно об употреблении воды, причем теплой или комнатной температуры. Жидкости в другом виде — квас, чай и соки — на водный баланс в организме не влияют.

Среди симптомов обезвоживания называются головная боль, сухость во рту, сухость кожи и усталость. Если эти признаки не проходят, следует обратиться к врачу.

В конце июня врач-диетолог Светлана Фус опровергла миф о вреде питья во время приема пищи. Она отметила, что вода в объеме до одного стакана никак не затруднит переваривание пищи.

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