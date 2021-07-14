Цены на бензин: запретить нельзя отпустить

Доходы от экспорта не покрывают потери нефтяников на внутреннем рынке.

На последнем расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева вновь в числе актуальных вопросов звучала бензиновая тема. С начала года цены на бензин выросли на 13%, при этом вдоволь его не стало.

Как озвучил глава государства, в южных регионах горюче-смазочные материалы отпускаются по талонам. И это в нефтедобывающей стране! Причем ситуация повторяется из года в года накануне осени.

Запретами и квотами ее не исправить - отношения между отраслевыми игроками и потребителями должен регулировать не чиновник, а рынок. Сегодня часть недропользователей имеет в контрактах прописанные обязательства по поставкам нефти на отечественные НПЗ. По данным Минэнерго, обязательства по поставке нефти на перерабатывающие заводы достигают 70% объема добычи. На экспорт идут оставшиеся 30% добычи. Причем основные поставщики нефти на переработку - старые месторождения, добыча на которых снижается из года в год. При этом, чтобы выполнить обязательства, нефтедобывающим компаниям приходится снижать объемы экспорта, что негативно сказывается на экономике проектов, - говорится в публикации Ratel.kz.

Доходы от экспорта не покрывают потери нефтяников на внутреннем рынке. Скидка при поставке нефти на казахстанские НПЗ достигает 135 долларов на тонну в сравнении с экспортной альтернативой. Рост цен на нефть, наблюдаемый в последние недели на мировых сырьевых рынках, только увеличивает разрыв. В итоге поставки нефти на внутренний рынок не обеспечивают недропользователю экономическую эффективность.

Выправить ситуацию можно за счет уменьшения дисконта при поставке нефти на переработку, но это автоматически вызовет дальнейший рост цены розничной продажи бензина и дизтоплива. На что правительство пока не готово идти во имя социальной стабильности. Низкие цены на горюче-смазочные материалы де-факто продолжают субсидироваться недропользователями. Поэтому нефтедобывающий сектор не имеет возможности развивать проекты по разведке новых месторождений и повышению нефтеотдачи на действующих.

Страдают и сами НПЗ - по оценке аналитиков агентства FinReview, оборотные средства, направляемые на увеличение производственных мощностей, на 40% состоят из займов банковского и небанковского секторов. Очевидно, что эта закредитованность предприятий отражается в себестоимости бензина, делая рынок уязвимым к любым локальным и внешним факторам. В этой ситуации Казахстану необходимо уменьшить влияние кредитной нагрузки на себестоимость автомобильного топлива. Достичь такого результата возможно за счет привлечения инвестиционных средств, которые позволят отечественным НПЗ не только увеличить капитал, но и нарастить объем производства благодаря расширению географии сбыта топлива на внешние рынки.

Весной текущего года на площадке товарной биржи ETS прошли первые торги по продаже бензина. В результате были сформированы первые ценовые индикаторы на бензин. За торговую неделю стоимость топлива выросла на 39%: со стартовой цены в 169 тысяч тенге до 234,9 тысячи тенге за тонну. То есть со 125 до 174 тенге за литр. За последнюю торговую сессию, которая прошла 12 апреля, цена бензина марки АИ-92 составила от 155 до 174 тенге за литр. На начальном этапе через биржу будет реализовываться около 10% производимого в стране бензина. В последующем его объем будет увеличен до 15%-20%. Только баланс спроса и предложения покажет, какой должна быть справедливая цена на ГСМ.

Таким образом, для сохранения экономики добычи нефти и ее переработки на НПЗ Казахстана необходимо либо повышение цен на внутреннем рынке, либо выработка демпферного механизма, при котором государство будет возмещать потери нефтедобывающих компаний при поставках нефти на внутренний рынок. Другого пути нет.

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