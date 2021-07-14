Изменились правила выдачи разрешения на транзит продукции

Изменения затронули и ряд других правил.

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 23 июня 2021 года внесены изменения в некоторые приказы, сообщает zakon.kz.

В частности, изменения затронули выдачу разрешения на транзит продукции, подлежащей экспортному контролю.

Эта государственная услуга теперь оказывается Комитетом индустриального развития МИИР РК в электронном виде.

Так, для получения разрешения физические и юридические лица могут обратиться:

в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан";

на веб-портал "электронного правительства" egov.kz.

Иностранные юридические лица обращаются:

в Государственную корпорацию;

на портал;

в канцелярию Комитета.

Для получения госуслуги через канцелярию Комитета иностранные юридические лица представляют работнику канцелярии необходимые документы на бумажном носителе, перечень которых приведен в Стандарте государственной услуги.

В случае представления иностранным юридическим лицом неполного пакета документов канцелярия Комитета отказывает в приеме заявления с указанием причин отказа.

Подтверждением принятия документов является отметка на его копии о регистрации в канцелярии ведомства с указанием даты и времени приема пакета документов.

В случае обращения услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявления осуществляется следующим рабочим днем, - говорится в документе.

При этом сведения о документе, удостоверяющем личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, индивидуального предпринимателя РК ведомство получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

В случае представления полного пакета документов исполнитель в течение двух рабочих дней со дня регистрации документов для предупреждения и пресечения незаконного перемещения продукции через госграницу РК направляет их на согласование в соответствующие государственные органы.

Также указывается, что исполнитель в течение одного рабочего дня после рассмотрения документов оформляет разрешение по форме, либо мотивированный отказ, подписанный ЭЦП руководителя Комитета, либо лица, его замещающего, и направляет его заявителю через портал в форме электронного документа в личный кабинет, либо бумажный вариант в случае обращения через канцелярию ведомства.

Также изменения затронули:

Правила выдачи разрешения на реэкспорт продукции. Правила оформления гарантийных обязательств (сертификатов конечных пользователей). Правила лицензирования экспорта и импорта продукции, подлежащей экспортному контролю. Правила выдачи лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации горных и химических производств. Правила выдачи лицензии на импорт или экспорт отдельных видов товаров и ряд других.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (12 июля).

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