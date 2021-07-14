Какие налоги мы платим и почему нужно это делать

Казахстанцы платят более 13 видов различных налогов.

Почему необходимо платить налоги и на что они идут, рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, передает zakon.kz.

Уплата налогов - это выбранное всеми нами сообща общественное соглашение, которое обеспечивает функционирование государства и предоставляет каждому человеку социальные гарантии. Когда мы платим налоги, мы думаем о будущем. О том, что всех нас объединяет, - отметили в ведомстве.

Так, благодаря общему бюджету строятся дороги, больницы, школы и многое другое, ведется общее хозяйство страны.

Кроме того, когда мы попадаем в трудные ситуации, именно за счет уплаченных нами налогов государство оказывает нам помощь. При этом очень важно, чтобы каждый из нас вносил свой вклад в накопление общей суммы денег. Только таким образом можно обеспечить совместное ведение хозяйства и поддерживать его.

Основным законодательным актом, устанавливающим и регулирующим налогообложение в Казахстане, является Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

корпоративный подоходный налог; налог на добавленную стоимость; подоходный налог; социальный налог; налог на прибыль, подоходный налог, удерживаемый с источника выплаты; налог на имущество; акцизный налог; рентный налог на экспорт; налог на недропользование; транспортный налог; земельный налог; другие налоги (включают в себя, среди прочего, специальные налоги для игорного бизнеса).

здравоохранение

строительство дорог и транспорт

образование и наука

культура

социальная защита

государственная оборона и безопасность

другие государственные расходы

Какие существуют виды налоговЧто мы получаем за свои налоги

Если бы мы не платили налоги, нам бы пришлось самостоятельно за все платить. В том числе:

- школьные расходы (в эту сумму не входит строительство здания школы);- здание школы - с учетом того факта, что строительство здания школы стоит 7,5 млрд тенге, каждый ученик должен был бы платить по несколько тысяч в день на протяжении всего периода обучения;- строительство и обслуживание дорог - строительство одного километра современной дороги стоит до 500 миллионов тенге;- транспорт - автобус стоит от 3 миллионов тенге;- павильон на автобусной остановке - строительство современного павильона на автобусной остановке стоит несколько миллионов тенге;- уличное освещение - на приобретение и установку одного светильника и его содержание затрачивается несколько сот тысяч в год; - чистая вода - сооружение водопроводной трассы стоит около 300 тысяч за метр.

И многое-многое другое...

разумная налоговая система;

простота уплаты налогов - исполнять налоговую обязанность легко и приятно;

парламент и правительство, которое имеет компетенцию решать, каким образом и на что использовать деньги, поступающие от уплаты налогов;

информация о том, куда на самом деле идут уплаченные налоги, и что большая часть поступивших после уплаты налогов сумм тратится на обеспечение благополучия и благосостояния государства, т.е. нашего народа.

Что влияет на уплату налогов

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