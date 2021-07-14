Доллар продолжает дешеветь

Курс доллара снизился еще почти на 1 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 425,59 тенге, снизившись на 0,91 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,5-427,1 тенге, евро - 501,7-504,1 тенге, рос. рубль - 5,75-5,8 тенге.

Напомним, курс доллара снижается с понедельника, 12 июля.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,35%, составив $74,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,27% - до $76,28 за баррель.

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