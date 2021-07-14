Кызылординская область завершила первое полугодие с хорошими показателями

Объем валовой продукции сельского хозяйства также составил 28,5 млрд тенге.

Кызылординская область завершает первое полугодие этого года с высокими показателями. По статистическим данным, есть тенденции роста в динамике развития экономики и ряда важных секторов региона.

Возросший социальный потенциал и экономическая стабильность позволили промышленным предприятиям региона в текущем году выпустить продукцию на общую сумму 344,7 млрд. тг, а рост продукции в перерабатывающей промышленности составил 14,6%.

За последние 6 месяцев в регион были привлечены инвестиции на сумму 104,7 млрд тг, выполнены строительные работы на сумму 25,7 млрд тг. В результате интенсивных строительных работ были введены в эксплуатацию 297,5 тыс. кв. метров жилья. Это составляет 105,3% в сравнении с отчетным периодом прошлого года.

Также в области в текущем году планируется реализация ряда крупных проектов в рамках программы индустриализации. Одним из первоочередных является строительство завода по производству и переработке листового стекла ТОО "Orda Glass ltd". Одним из инициативных проектов, реализуемых в текущем году, является проект ТОО "Қармақшы құс" по производству куриного мяса в объеме 1500 тонн в год.

Проект АО "Аралтұз" по производству поваренной соли, а также проект ТОО "Qazaq Qamel" по изготовлению сухого порошка из верблюжьего молока также включены в список проектов, реализация которых планируется в текущем году. При реализации данных проектов на общую сумму 48,5 млрд тг планируется создание 506 новых рабочих мест. В целом в регионе с начала года создано 16 тыс. 464 новых рабочих места, в том числе 6 тыс. 328 - постоянных.

Несмотря на все трудности в отрасли, объем валовой продукции сельского хозяйства составил 28,5 млрд тенге. За отчетный период было произведено 17,4 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе, 40,9 тыс. тонн молока, 3,2 млн штук яиц.

Также наблюдается тенденция роста заработной платы в регионе.

Например, согласно последним данным, в среднем месячная зарплата кызылординца достигла 194 тыс. 678 тенге, что составляет 117,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

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