Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Согласно прогнозу, сохраняется неустойчивая погода.
Прогноз погоды на 15-17 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.
Согласно прогнозу, сохраняется неустойчивая погода.
Неустойчивый характер погоды по-прежнему будет сохраняться на всей территории Казахстана, за исключением южных областей. С прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами будет наблюдаться порывистый ветер, на юге - с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"
На западе температура воздуха ночью +15+23 градуса, днем +25+38 градусов. На севере, северо-западе республики температура воздуха ночью ожидается +6+20 градусов, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +10+28 градусов. В центре и на востоке страны температура воздуха ночью +7+20 градусов, днем от +15 до +30 градусов. На юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +12+23 градуса, дневная +27+38 градусов.
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