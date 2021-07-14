15 июля истекает срок представления ряда деклараций

Также на эту дату истекает срок уплаты платы за лесные пользования по древесине.

Департамент государственных доходов по г. Алматы напоминает, что 15 июля 2021 года истекает срок представления ряда деклараций, сообщает zakon.kz.

В частности:

Декларации об активах и обязательствах по ф. 250.00 - в случае представления на бумажном носителе;

Декларации по акцизу по ф. 400.00 и расчета за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, по ф. 421.00 за май 2021 года.

А также на эту дату истекает срок уплаты платы за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню за 2 квартал 2021 года. Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.

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