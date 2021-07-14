Ваш ДГД: Гражданам не следует опасаться всеобщего декларирования

Срок предоставления декларации на бумажном носителе истекает 15 июля, в электронном виде - 15 сентября 2021 года.

Департамент государственных доходов по г. Алматы в сотрудничестве и при поддержке Сетевого издания zakon.kz и ИС "Параграф" запускает рубрику "Ваш ДГД".

Рубрика "Ваш ДГД" посвящена разъяснению вопросов таможенного и налогового администрирования, где каждый понедельник будут выступать руководители структурных подразделений Департамента госдоходов по г. Алматы и рассказывать налогоплательщикам много нового, актуального и интересного.

- Наши налогоплательщики из первых уст узнают о новшествах в налоговом законодательстве, запуске и реализации пилотных проектов, цифровизации налогообложения и государственных услуг и многом другом, - говорит руководитель Управления разъяснительной работы ДГД по г. Алматы Айжан Бекеева. - Примечательно, что наши налогоплательщики могут сами предложить тематику выступления, задать вопросы, требующие разъяснения, и тем самым стать участником данного проекта. Для этого надо подписаться на @dgdalmaty и направить свои предложения к нам в дайрект.

Сегодня тема первого выступления посвящена внедрению в Республике Казахстан всеобщего декларирования, о котором рассказывает руководитель Управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по городу Алматы Алиби Бахытжанов.

- Внедрение всеобщего декларирования является одной из актуальных тем на сегодняшний день и затрагивает практически все слои населения, поэтому надеюсь, что озвученная информация принесет пользу нашим слушателям - отметил спикер. - Приход ко всеобщему декларированию является естественным ходом экономики любой развитой страны, и поэтому гражданам не следует опасаться данного новшества.

Плюсы всеобщего декларирования

- Всеобщее декларирование имеет ряд преимуществ. В первую очередь, это вывод существенных финансовых средств из теневого сектора экономики, эффективный способ профилактики коррупционных преступлений, увеличение поступлений в бюджет, что позволит направить дополнительные средства на развитие экономики нашей страны. И, наконец, необходимость заполнения декларации повысит финансовую грамотность населения, - прокомментировал Алиби Бахытжанов.

Как будет внедряться всеобщее декларирование

Введение всеобщего декларирования пройдет в четыре этапа.

Первый этап начался с 1 января 2021 года. Данную декларацию представляют государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги.

Второй этап начнется с 1 января 2023 года, декларацию будут представлять работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора и их супруги.

Третий этап - с 1 января 2024 года, декларацию будут подавать руководители-учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги.

Четвертый этап - с 1 января 2025 года, под всеобщее декларирование подпадают все остальные категории граждан.

Как подается декларация

Декларирование представляется на бумажном носителе до 15 июля, в электронном виде - до 15 сентября.

Декларация подается по форме № 250. Недвижимое имущество, земельные участки, воздушные суда, транспорт, спецтехника, деньги на банковских счетах, которые имеются в Республике Казахстан, физическими лицами можно не отражать, так как данная информация имеется в органах государственных доходов по обмену с уполномоченными органами и банками второго уровня.

Что подлежит декларированию

Декларированию подлежат доля в жилом здании по договору долевого участия в жилищном строительстве, доля участия в уставном капитале юридических лиц, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности авторского права, наличные деньги в пределах 10 тысяч месячных расчетных показателей и задолженность других лиц перед лицами, которые представляют данную декларацию.

- Декларация № 250 является первоначальной, здесь указываются все объекты, вся наличность, которая имеется по состоянию на 31 декабря 2020 года. В последующем подается декларация формы № 270, - уточнил спикер.

Способы представления декларации

Декларация подается через кабинет налогоплательщика, через портал электронного правительства egov.kz и мобильное приложение e-Salyq Azamat, которое можно представить посредством любого мобильного смартфона.

В целом для разъяснения положений всеобщего декларирования в Департаменте госдоходов работает контакт-центр по номеру 1414, куда могут обратиться граждане по всем возникающим вопросам.

Внимание!

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) 15 июля 2021 года истекает срок обязательства по представлению декларации об активах и обязательствах (ФНО 250.00) на бумажном носителе введенного в рамках реализации первого этапа всеобщего декларирования.

Срок исполнения обязательства по представлению декларации об активах и обязательствах (ФНО 250.00) в электронном виде истекает 15 сентября 2021 года.

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