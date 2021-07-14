Налог на имущество снизят социальным предпринимателям

К ним будут применять более низкую ставку налога.

С 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РК, которые предусматривают применение пониженной ставки налога на имущество для субъектов социального предпринимательства. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по Алматы, передает zakon.kz.

Так, введен новый подпункт 3) пункта 2 и пункт 7 статьи 521 Налогового кодекса, которые вводится в действие с 1 января 2022 года. Принятыми нормами предусмотрено включение в число плательщиков налога на имущество, применяющих ставку 0,5 процента к налоговой базе субъектов социального предпринимательства и о праве выбора в применении одной из наименьших налоговых ставок, в случае если субъект социального предпринимательства соответствует нескольким положениям пунктов 2, 3, 4 и 5 статьи 521 Налогового кодекса, - сообщили в ДГД.

Согласно Предпринимательскому кодексу социальным предпринимательством является деятельность, способствующая решению социальных проблем граждан и общества.

При этом субъектами социального предпринимательства являются индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением субъектов крупного предпринимательства), включенные в реестр субъектов социального предпринимательства.

Субъекты социального предпринимательства разделены на четыре категории.

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Данные поправки были внесены законом 24 июня 2021 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законом "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)».

Подробнее о налогах и многом другом можно узнать по номеру 1414 или @dgdalmaty.

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