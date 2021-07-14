Брат экс-министра Биртанова выступил в суде

По словам брата экс-министра, Биртанов "не желал подвергать риску здоровье не только премьер-министра и членов правительства, но и простых граждан", "поэтому он был вынужден использовать борт санавиации".

Выступающий защитником экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова его родной брат Ержан Биртанов на судебном заседании сообщил, что использование санавиации для перевозки Елжана Биртанова из Тараза в Нур-Султан в июне прошлого года было санкционировано непосредственно премьер-министром РК Аскаром Маминым, передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент против экс-министра здравоохранения РК Елжана Биртанова ведется досудебное производство по факту нарушения транспортировки бортом санавиации.

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В суде брат экс-министра напомнил, что новое дело о транспортировке санавиацией экс-министра здравоохранения было открыто в мае 2021 года.

Елжан Амантаевич не желал подвергать риску здоровье не только премьер-министра и членов правительства, но и простых граждан. Поэтому он не мог воспользоваться ни правительственным бортом, ни гражданскими авиалиниями. Поэтому он был вынужден использовать борт санавиации. Это использование было санкционировано его непосредственным руководителем - премьер-министром РК, - сказал Ержан Биртанов.

На его взгляд, возбуждение этого дела является краем цинизма.

Елжан Амантаевич вместо того, чтобы остаться в Таразе и лечиться, рвался на работу в Нур-Султан, так как он возглавлял круглосуточную работу штаба по борьбе с коронавирусом. Он должен был вернуться к руководству штабом, чтобы спасать жизни наших граждан. Он руководил этим штабом с начала пандемии 24/7. По положению санавиации, простые врачи имеют право использовать санавиацию, чтобы поехать, вылечить пациента куда-то в труднодоступное место. Елжан Амантаевич был и есть тот врач, который должен был вернуться в столицу, чтобы спасать народ от коронавируса, - подчеркнул он.

Елжан Биртанов на протяжении девяти месяцев находится под домашним арестом. На судебном процессе он заявлял, что не причастен ни к каким коррупционным делам. По данным Агентства по финансовому мониторингу, помимо злоупотребления полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санавиации для личных целей, Биртанов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава. Аналогичные подозрения выдвинуты и вице-министру здравоохранения Олжасу Абишеву. По данным прокурора, своими действиями Биртанов с подчиненными совершили растрату бюджетных денежных средств и причинили государству материальный ущерб на сумму 1,5 млрд тенге, или 4,1 млн долларов. Адвокаты Биртанова настаивают на его полной невиновности. 7 июля объявлено об окончании досудебного расследования и начато ознакомление с материалами уголовного дела.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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