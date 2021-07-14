Актера Михаила Боярского госпитализировали

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Диагноз - коронавирус.
Актер Михаил Боярский попал в больницу, сообщает zakon.kz.
По данным Telegram-канала Mash, его отвезли в Боткинскую больницу. Диагноз - коронавирус.
71-летний Михаил Сергеевич отметил, что чувствует себя нормально.
В начале года сообщалось, что актер проходил лечение в больнице.
Михаил Боярский - советский и российский актер театра и кино, певец, музыкант; народный артист РСФСР.
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