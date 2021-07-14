Актера Михаила Боярского госпитализировали

Диагноз - коронавирус.

Актер Михаил Боярский попал в больницу, сообщает zakon.kz.

По данным Telegram-канала Mash, его отвезли в Боткинскую больницу. Диагноз - коронавирус.

71-летний Михаил Сергеевич отметил, что чувствует себя нормально.

В начале года сообщалось, что актер проходил лечение в больнице.

Михаил Боярский - советский и российский актер театра и кино, певец, музыкант; народный артист РСФСР.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!