Творчество Ольги Бузовой стало темой дипломной работы китайского студента

Как прошла защита диплома - не известно.

В крупнейшем вузе Дальнего Востока (ДВФУ) иностранный студент защищает дипломную работу, написанную на основе творчества Ольги Бузовой, сообщает zakon.kz.

Подобную тему выбрал китайский студент Гуне Сянси.

Об этом факте изданию "Золотой Мост" сообщил замдиректора Восточного института-Школы региональных и международных исследований (ШРМИ) ДВФУ Артем Лукин.

По последним данным, на аккаунт в Instagram Бузовой подписано более 23 млн человек.

Ольга Бузова - российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа, дизайнер и главный редактор. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу "Дом-2".

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