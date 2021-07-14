Назван самый здоровый завтрак

Одним из лучших блюд на завтрак, которое может снизить уровень "плохого" холестерина, является овсянка.

Диетолог назвал самый здоровый завтрак, благодаря которому можно быстро снизить холестерин, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

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По данным Cleveland Clinic, высокий уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, "плохого" холестерина) в организме может увеличить риск ишемической болезни сердца, инсульта, заболевания периферических артерий, диабета второго типа и гипертонии.

Как рассказал диетолог Лон Бен-Ашера, одним из лучших блюд на завтрак, которое может снизить уровень "плохого" холестерин, является овсянка.

Овес - богатый источник растворимой клетчатки. Растворимая клетчатка образует гель, который помогает выводить холестерин из нашего тела, а это означает, что в кровь попадает меньше ЛПНП, - пояснил он.

Кроме того, овсянка надолго обеспечивает чувство сытости - это помогает избегать нездоровых перекусов.

Как рекомендуют эксперты из National Lipid Association, в день нужно съедать от пяти до 10 граммов растворимой клетчатки, а овсянка является одним из ее лучших источников.

К другим продуктам, богатым растворимой клетчаткой, относятся фасоль, бобовые, авокадо, семена чиа, семена льна, овощи и фрукты.

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