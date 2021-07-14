Казахстанский TikTok-хаус стал самым популярным в СНГ

На страницу Yolo House в TikTok подписаны более 15 млн подписчиков.

Самым популярным TikTok-домом в СНГ стал казахстанский Yolo House. На их страницу в TikTok подписаны более 15 млн подписчиков, сообщает zakon.kz.

TikTok-дома - уже не новинка, но такой формат аккаунтов продолжает пользоваться особой популярностью. Yolo House - молодая команда из шести ребят, начавшая свою карьеру осенью 2020 года. На их страницу в TikTok подписаны более 15 млн подписчиков - это самая большая цифра в СНГ. Для Yolo это настоящая гордость. При этом география их аудитории не ограничивается территорией СНГ, среди их фанатов много граждан из азиатских стран: Филиппины, Малайзия, Таиланд, Вьетнам и других.

Продюсер Yolo House Азат Халимов заявил, что для них настал долгожданный момент, когда они оказались на вершине, - для этого им потребовалось полгода и много творческой созидательной деятельности.

Мы верим в то, что каждый хаус уникален и может достичь высот, независимо от того, где он расположен и когда открыт. Дом тиктокеров объединяет общий творческий вайб, и к его созданию, конечно же, нужно стремиться, - отметил он.

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