Расширены полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

Всего в состав ведомства входят три комитета.
Министр по чрезвычайным ситуациям РК своим приказом от 26 мая 2021 года внес изменения и дополнения в положения о ведомствах и территориальных подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает zakon.kz.
Теперь Комитет по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК:
- разрабатывает комплекс мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов хозяйствования и обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях;
- в пределах компетенции Комитет создает и использует запасы материально-технических ресурсов;
- разрабатывает правила создания, содержания, материально-технического обеспечения, подготовки и привлечения формирований гражданской защиты в пределах своей компетенции;
в пределах компетенции Комитета:
- осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации, а также подготовку предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;
- осуществляет разработку национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации по согласованию с уполномоченным органом в сфере стандартизации;
- осуществляет подготовку предложений по созданию технических комитетов по стандартизации;
- участвует в работе технических комитетов по стандартизации и национального органа по стандартизации, международных организаций по стандартизации»;
- организует работы территориальных подразделений Министерства по проведению разъяснительной работы по недопущению гибели людей на водоемах страны в период купального сезона и в осенне-зимний периоды.
Комитет противопожарной службы МЧС РК:
- разрабатывает методические рекомендации в сфере гражданской защиты в пределах компетенции;
- разрабатывает правила создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы;
- разрабатывает правила тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы;
- разрабатывает технические регламенты в сфере гражданской защиты в пределах своей компетенции;
- в пределах компетенции Комитета разрабатывает разрешительные требования, предъявляемые к экспертным организациям;
- разрабатывает правила аккредитации экспертных организаций;
- организует проведение аккредитации экспертных организаций;
- разрабатывает правила проведения аудита в области пожарной безопасности;
- ведет государственный реестр экспертных организаций;
- разрабатывает правила осуществления деятельности исследовательских испытательных пожарных лабораторий;
- разрабатывает Устав службы противопожарной службы;
в пределах компетенции Комитета:
- осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации, а также подготовку предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;
- осуществляет разработку национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации по согласованию с уполномоченным органом в сфере стандартизации;
- осуществляет подготовку предложений по созданию технических комитетов по стандартизации;
- участвует в работе технических комитетов по стандартизации и национального органа по стандартизации, международных организаций по стандартизации;
- готовит отчеты о состоянии регулирования предпринимательской деятельности в отдельной отрасли или сфере государственного управления, в которой введен или планируется к введению регуляторный инструмент для представления в уполномоченный орган по предпринимательству;
- разрабатывает правила осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб;
- разрабатывает разрешительные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам;
- разрабатывает правила организации тушения пожаров;
- организует и обеспечивает предоставление электронных услуг юридическим и физическим лицам.
Комитет промышленной безопасности МЧС РК в пределах компетенции:
- осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации, а также подготовку предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;
- осуществляет разработку национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации по согласованию с уполномоченным органом в сфере стандартизации;
- осуществляет подготовку предложений по созданию технических комитетов по стандартизации;
- участвует в работе технических комитетов по стандартизации и национального органа по стандартизации, международных организаций по стандартизации;
- готовит отчеты о состоянии регулирования предпринимательской деятельности в отдельной отрасли или сфере государственного управления, в которой введен или планируется к введению регуляторный инструмент для представления в уполномоченный орган по предпринимательству.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
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