В Казахстане внедряют 600 программ для обучения новым профессиям

Все программы включены в Реестр образовательных программ высшего и послевузовского образования.

За два года вузы Казахстана внедрили более 600 новых и около 100 инновационных образовательных программ, сообщает zakon.kz.

В МОН РК объяснили, что к новым относятся те программы, по которым ранее подготовка кадров в вузе не осуществлялась. К инновационным - те, что также внедряются в университете впервые, но при этом не имеют аналогов в стране.

Наибольшее количество новых образовательных программ открыты по таким направлениям, как "Педагогические науки" (20%), "Бизнес, управление и право" (18%) и "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" (16%). Такая тенденция связана с повышением статуса педагогов и со спросом на развитие обрабатывающей и строительной отраслей экономики страны, - уточнили в ведомстве.

По словам директора Департамента высшего и послевузовского образования, все программы включены в Реестр образовательных программ высшего и послевузовского образования.

Сейчас мы усиливаем спрос на качество образования, - заявил Адлет Тойбаев.

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