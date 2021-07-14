Новый мурал появился в столице

Его авторами являются супруги Айбек и Аяулым Нурбековы.

В Нур-Султане посвятили мурал обладателю Кубка мира по параплаванию Сиязбеку Далиеву, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата столицы, мурал нарисован на фасаде дома №5 по ул.189 в Сарыаркинском районе города.

Стоит отметить, что его авторами являются художники Айбек и Аяулым Нурбековы.

Сиязбек Далиев - чемпион Азии и Европы, обладатель Кубка мира по параплаванию, который в 2021 году будет защищать честь нашей страны на Олимпиаде в Токио.

Он своей волей и мужеством является примером не только для спортсменов, но и для молодого поколения, - заявили в ведомстве.

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