В Алматы часть жилых домов отключат от горячей воды

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Горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контуре улиц Аль-Фараби – Навои – Торайгырова – р. Большая Алматинка.