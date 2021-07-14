Сильный ветер, пыльная буря и град - погода на 15 июля

Приложение zakon.kz
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Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами.
Прогноз погоды на 15 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.
Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами, за исключением южных регионов, где ожидается погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, на севере, востоке и юго-востоке - град. РГП "Казгидромет"
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, местами - град.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем - град.
В Павлодарской области местами ожидаются туман, град, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской области местами ожидаются град, пыльная буря, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Карагандинской, днем в Костанайской, Западно-Казахстанской областях местами, в Алматинской, Актюбинской областях при грозе ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"
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