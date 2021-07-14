Более 1,6 трлн тенге переведено казахстанцам из ЕНПФ на улучшение жилищных условий

Больше всего заявлений поступило от жителей Алматы.

На 13 июля 2021 года ЕНПФ исполнено 350 269 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев ЕНПФ переведено около 1,6 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4,5 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Больше всего заявлений поступило от жителей Алматы (16,5%), Мангистауской области (15,4%), Нур-Султана (12,9%).

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан". Значительная часть исполненных заявлений была подана через АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (95,3% от общего числа исполненных заявлений), далее следует АО "Народный банк Казахстана" (3,8%), АО "Банк ЦентрКредит" (0,9%), АО "Altyn Bank" (0,03%) и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" (0,003%), сообщили в ЕНПФ.

Там отметили, что свыше 185,6 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки по разным причинам.

Также в ЕНПФ поступило 36 926 заявлений на лечение, из них исполнено 21 054 заявления на сумму 20 млрд тенге, средняя сумма составляет порядка 1 млн тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков в ЕНПФ вернулось 3,2 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам. Ознакомиться с актуальной статистикой по использованию пенсионных накоплений на лечение можно на сайте www.enpf.kz в разделе "Показатели" - "Единовременные пенсионные выплаты на лечение", - сообщили в фонде.

В ЕНПФ напомнили, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 45 рабочих дней с даты их поступления. В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ.

Вкладчик также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, подав в АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" соответствующее заявление, которое банк должен исполнить в течение трех рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 13 июля текущего года переведено около 4,5 млрд тенге. ЕНПФ исполнены 2 146 заявлений из 2 823 поступивших. Средняя сумма перевода составляет около 2,1 млн тенге. Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление также доступна на сайте enpf.kz в разделе "Показатели" - "Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям".

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Ознакомиться с информацией о них и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте enpf.kz в разделе "Услуги" - "Реестр управляющих инвестиционным портфелем".

Из 4,5 млрд тенге 43,1%, или 1,9 млрд тенге, переведено в АО "Jusan Invest", 28,4%, или 1,3 млрд тенге - в АО "Halyk Global Markets", 18,4%, или 0,8 млрд тенге - в АО "BCC Invest", 10,1%, или 0,5 млрд тенге - в АО "Сентрас Секьюритиз".

После получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

Согласно закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции.

При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается, исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке, - отметили в фонде.

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