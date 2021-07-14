Дедушка и внук скончались в ДТП в Актюбинской области

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Второй внук госпитализирован в больницу пос. Кенкияк.
Мужчина с двумя внуками попал в ДТП, сообщает zakon.kz.
По данным областной полиции, авария произошла 13 июля.
62-летний водитель автомашины марки "ВАЗ-2114" - житель Темирского района, двигаясь со стороны Актобе в направлении пос. Кенкияк Темирского района, на 30 км автодороги областного значения "Покровка-Жанажол" (вблизи пос. Кенкияк) допустил опрокидывание автомашины. В результате ДТП водитель автомашины и его 15-летний внук от полученных травм скончались на месте ДТП, а 18-летний внук госпитализирован в больницу пос. Кенкияк. пресс-служба ДП Актюбинской области
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!