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Дедушка и внук скончались в ДТП в Актюбинской области

Фото: pixabay.com 14 июля 2021, 17:10

Второй внук госпитализирован в больницу пос. Кенкияк.

Мужчина с двумя внуками попал в ДТП, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, авария произошла 13 июля.

62-летний водитель автомашины марки "ВАЗ-2114" - житель Темирского района, двигаясь со стороны Актобе в направлении пос. Кенкияк Темирского района, на 30 км автодороги областного значения "Покровка-Жанажол" (вблизи пос. Кенкияк) допустил опрокидывание автомашины. В результате ДТП водитель автомашины и его 15-летний внук от полученных травм скончались на месте ДТП, а 18-летний внук госпитализирован в больницу пос. Кенкияк. пресс-служба ДП Актюбинской области

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