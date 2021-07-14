Карантин ужесточат в четырех регионах Казахстана

Это - Нур-Султан и Шымкент, Карагандинская и Атырауская области.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил усилить карантинные меры в четырех регионах, сообщает zakon.kz.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Алексей Цой, обстановке в регионах - акимы Нур-Султана Алтай Кульгинов, Карагандинской области - Женис Касымбек, Атырауской области - Махамбет Досмухамбетов, а также первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане напряженная. Растет заболеваемость COVID-19. Фиксируется рост "дельта-штамма" коронавируса во всех регионах. Индекс репродуктивности вируса составляет 1,2, занятость инфекционных коек - 43%, реанимационных - 35%.

В "красной" зоне по темпам распространения коронавируса находятся 12 регионов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области, в "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

На сегодняшний день более 4,6 млн человек, или 46,5% от подлежащего вакцинации контингента, вакцинированы первым компонентом, свыше 2,5 млн человек - вторым компонентом. Самый низкий охват населения вакцинацией отмечается в Мангистауской области - 23,6%, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях - по 39%.

МВК приняла решение об ужесточении карантинных мер в Нур-Султане, Шымкенте и Карагандинской, Атырауской областях, на которые приходится 55% заболеваемости и смертности по стране:

Будут приостановлены междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в Ashyq. Приостанавливается деятельность закрытых пляжей и аквапарков, аттракционов. В выходные дни, независимо от участия в Ashyq, запрещена деятельность общественного транспорта, ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, спортивных объектов (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов), объектов общественного питания, фудкортов (разрешается работа на доставку еды), фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, бань, СПА-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, цирков, объектов по реализации непродовольственных товаров площадью свыше 1000 кв. м, открытых и крытых рынков, компьютерных клубов, боулингов, бильярдных, караоке, ночных клубов, образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, детских развлекательных центров, банков, ЦОНов, отделений Казпочты, религиозных объектов. В будние дни ограничена деятельность до 17:00 детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, открытых и крытых рынков. В будние дни ограничена деятельность до 17:00 (участники Ashyq - до 20:00) объектов общественного питания, фудкортов, фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров, спортивных объектов, бассейнов, кинотеатров. Вводится удаленный формат работы для 80% сотрудников всех организаций, за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев.

Глава Правительства поручил акиматам регионов, центральным государственным органам принять все меры по мобилизации ресурсов системы здравоохранения, в том числе обеспечению резервных коек, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и кадров. Особое внимание уделить работе первичной медико-санитарной помощи.

Премьер-министр дал поручение акиматам регионов усилить темпы вакцинации, особенно в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

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