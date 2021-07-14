Карантин ужесточат в четырех регионах Казахстана

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Это - Нур-Султан и Шымкент, Карагандинская и Атырауская области.
Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил усилить карантинные меры в четырех регионах, сообщает zakon.kz.
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.
О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Алексей Цой, обстановке в регионах - акимы Нур-Султана Алтай Кульгинов, Карагандинской области - Женис Касымбек, Атырауской области - Махамбет Досмухамбетов, а также первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане напряженная. Растет заболеваемость COVID-19. Фиксируется рост "дельта-штамма" коронавируса во всех регионах. Индекс репродуктивности вируса составляет 1,2, занятость инфекционных коек - 43%, реанимационных - 35%.
В "красной" зоне по темпам распространения коронавируса находятся 12 регионов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области, в "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
На сегодняшний день более 4,6 млн человек, или 46,5% от подлежащего вакцинации контингента, вакцинированы первым компонентом, свыше 2,5 млн человек - вторым компонентом. Самый низкий охват населения вакцинацией отмечается в Мангистауской области - 23,6%, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях - по 39%.
МВК приняла решение об ужесточении карантинных мер в Нур-Султане, Шымкенте и Карагандинской, Атырауской областях, на которые приходится 55% заболеваемости и смертности по стране:
Глава Правительства поручил акиматам регионов, центральным государственным органам принять все меры по мобилизации ресурсов системы здравоохранения, в том числе обеспечению резервных коек, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и кадров. Особое внимание уделить работе первичной медико-санитарной помощи.
Премьер-министр дал поручение акиматам регионов усилить темпы вакцинации, особенно в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!