В Туркменистане запрещают тюнинг для автомобилей

В стране уже много лет запрещены автомобили темных цветов.

В столице Туркменистана начали предъявлять новые требования к внешнему виду автомобилей, сообщает zakon.kz.

По данным Turkmen.news, теперь водителей обязывают отключать так называемые "ангельские глазки" и "реснички" - фигурные дневные светодиоды.

Устный запрет введен 13 июля.

У гаишника разрывалась рация - от него требовали, чтобы ни одна машина с "ресничками" не проехала мимо, - сообщил источник, которого остановил работник дорожной полиции.

На некоторых машинах отключить светодиоды невозможно. Их работа предусмотрена заводскими настройками: если автомобиль заведен и едет, "ангельские глазки" горят. Однако гаишников это не волнует. Водители предполагают, что новая причуда исходит от нового главы МВД.

В Туркменистане уже много лет запрещены автомобили темных цветов.

В последнее время гаишники эпизодически борются с черными деталями белых автомобилей: радиаторные решетки, ободки подфарников, пороги и другие детали должны быть выкрашены в тот же цвет, что и кузов.

Строже всего эти требования соблюдаются в Ашхабаде, но порой подобные рейды проводятся и в других городах.

Требования к внешнему виду машин не закреплены ни в каких нормативных актах. Полицейские объясняют их "распоряжением сверху". Источники утверждают, что темные цвета не любит лично президент Гурбангулы Бердымухамедов, - говорится в сообщении.

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