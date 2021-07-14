Назначен первый замглавы канцелярии премьер-министра Казахстана

Им стал Габит Сыздыкбеков.

Габит Сыздыкбеков назначен первым заместителем руководителя канцелярии премьер-министра Казахстана, сообщает zakon.kz.

Распоряжением премьер-министра РК Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен первым заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности атташе Службы государственного протокола МИД РК.

2005-2006 гг. - третий секретарь Службы госпротокола МИД РК; третий секретарь Департамента Европы и Америки МИД РК.

2006-2007 гг. - третий секретарь; второй секретарь пресс-службы канцелярии МИД РК.

2007-2011 гг. - занимал различные должности в аппарате Сената Парламента РК.

2011-2012 гг. - начальник управления Департамента Азии и Африки МИД РК.

2012-2017 гг. - советник Посольства РК во Французской Республике.

В августе 2017 года являлся советником Департамента администрации и контроля МИД РК.

2017-2019 гг. - советник председателя Сената Парламента РК; заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности аппарата Сената Парламента РК.

С мая по сентябрь 2019 года - посол по особым поручениям МИД РК.

С сентября 2019 года по настоящее время являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Республике Сербия.

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