Главный санврач ЗКО внес изменения в постановление о карантине

Работа общественного транспорта по воскресеньям приостанавливается для проведения дезинфекционных мероприятий.

Главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области внес изменения в постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно им, запрещается проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Работа общественного транспорта по воскресеньям приостанавливается для проведения дезинфекционных мероприятий.

Постановление вводится в действие с 17 июля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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