Где Токаев проводит отпуск

Свой отпуск глава государства проводит на Бухтарминском водохранилище в ВКО.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вышел в отпуск, сообщает zakon.kz.

Глава государства с 13 по 16 июля находится в четырехдневном краткосрочном отпуске. Свой отпуск Касым-Жомарт Кемелевич проводит в одном из живописнейших мест страны - на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области, - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

По словам Уали, в субботу, 17 июля, Президент вернется в столицу.

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