ВОЗ: "Дельта-штамм" скоро станет доминирующим в мире

Коронавирус продолжает распространяться по миру и эволюционировать.

В период с 6 по 13 июля число стран и территорий, где циркулирует штамм коронавируса "дельта", увеличилось до 111, сообщает zakon.kz.

В ВОЗ информировали, что число стран, в которых циркулирует штамм "дельта", за последнюю неделю увеличилось на семь, передает ТАСС.

Коронавирус продолжает распространяться по миру и эволюционировать.

Вариант "дельта" на данный момент выявлен в более чем 140 странах мира. И мы знаем, что у него повышенный уровень заразности, выше, чем у других вариантов, вызывающих озабоченность. Мы ожидаем, что он станет доминирующим штаммом, который распространяется по всему миру, если еще не стал им. глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове

ВОЗ не пояснила в бюллетене, по какой причине "дельта-штамм" и другие штаммы проникли в одни страны и отсутствуют при этом в других. Вместе с тем в организации подчеркивают, что некоторые государства смягчают в последнее время ограничения, связанные с пандемией. Растет мобильность населения и число контактов, включая "собрания в небольших и больших группах". Больше стало и поездок, которые не относятся к крайне необходимым.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!