Минздрав обновил прогноз эпидситуации в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Об этом сообщил глава Минздрава РК.
Прогноз эпидемиологической ситуации в Казахстане обновило Министерство здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.
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С учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение "дельта-штамма" КВИ) и охвата вакцинацией министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации, - написал глава Минздрава РК Алексей Цой на своей странице в Facebook.
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Так, в июле-сентябре 2021 года:
- при пессимистичном сценарии число зарегистрированных случаев составит около 400 тыс. человек (в среднем за сутки более 6 тыс. случаев на пике в августе);
- по реалистичному сценарию прогнозное число зарегистрированных случаев составит около 355 тыс. человек (в среднем за сутки более 5,3 тыс. случаев на пике в августе);
- при оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев составит около 330 тыс. человек (в среднем за сутки около 5 тыс. случаев на пике в августе).
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