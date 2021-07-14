Минздрав обновил прогноз эпидситуации в Казахстане

Прогноз эпидемиологической ситуации в Казахстане обновило Министерство здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.

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- при пессимистичном сценарии число зарегистрированных случаев составит около 400 тыс. человек (в среднем за сутки более 6 тыс. случаев на пике в августе);

- по реалистичному сценарию прогнозное число зарегистрированных случаев составит около 355 тыс. человек (в среднем за сутки более 5,3 тыс. случаев на пике в августе);

- при оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев составит около 330 тыс. человек (в среднем за сутки около 5 тыс. случаев на пике в августе).