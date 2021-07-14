Аким озвучил данные о заболеваемости COVID-19 в Алматы

Озабоченность вызывает продолжающийся рост заболеваемости среди горожан в возрасте от 20 до 40 лет, увеличившийся на 3,4% и достигший наивысшего уровня в текущем году (39%). Доля зараженных в возрасте 40-59 лет достигла 25%.

На 14 июля в Алматы зарегистрирован 80 091 случай коронавирусной инфекции, из которых 62 956 с симптомами и 17 135 – без симптомов, 2 025 случаев неуточненной пневмонии, сообщает zakon.kz.

Эти данные озвучил аким города в эфире программы Akimat LIVE на ТК "Алматы".

За 13 июля зарегистрировано 640 случаев коронавирусной инфекции, из которых 574 с симптомами и 66 без симптомов, неустановленной пневмонии - 4.

В инфекционных стационарах, мощность которых на сегодняшний день увеличена до 5200 коек, находятся 1947 пациентов, в том числе 168 детей. При этом 55 зараженных в крайне тяжелом, 428 в тяжелом, 1464 средней степени тяжести. В ОРИТ всего – 133 больных. На ИВЛ – 28, на неинвазивной ИВЛ – 46, High flow занято 42 аппарата.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной. Продолжается значительный рост заболеваемости КВИ, обусловленной штаммом "дельта". Продолжается нарастание удельного веса симптомных больных КВИ за последние 7 дней, в сравнении с предыдущими 7 днями в 2 раза, с 53% до 88% как превалирование циркуляции нового штамма, вызывающего более тяжелые клинические проявления КВИ. аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

Анализ возрастного состава за последние две недели показал прежнюю нацеленность вируса на детей и молодых людей ввиду высокой контагиозности варианта "дельта". Удельный вес заболевших детей до 14 лет остается высоким - на уровне 13%.

Озабоченность вызывает продолжающийся рост заболеваемости среди горожан в возрасте от 20 до 40 лет, увеличившийся на 3,4% и достигший наивысшего уровня в текущем году (39%). Доля зараженных в возрасте 40-59 лет достигла 25%. Снижение удельного веса заражений продолжается среди лиц старше 60 лет на 1,6% как результат их иммунизации и меньшей мобильности. аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

По занятости населения за последние 14 дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых – 37% (увеличение на 2%), работников различных ТОО, ИП, АО – 19% (на прежнем уровне), пенсионеров – 16,6% (снижение на 0,8%), а также школьников – 10,1% (снижение на 0,2%) и детей дошкольного возраста – 6,7% (на прежнем уровне), составляющие около 90% от общего количества заболевших.

По достоверно установленным местам заражения за последнюю неделю заражаемость КВИ в семьях снизилась на 9%, при контактах с родственниками, соседями, друзьями – на 0,2%. Основными местами заражения КВИ за последние 7 дней являются объекты торговли – 31%, контакты в семьях – 18%, общественный транспорт – 16%, рынки - 11% и объекты общепита – 4%. аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

Бакытжан Сагинтаев призвал горожан не снижать темпы вакцинации, являющейся единственной эффективной защитой от распространения КВИ. По состоянию на 14 июля I компонентом вакцинирован 615 661 человек. За прошедшие сутки вакцинированы 15 257 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 91 263 человека.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействовано 308 прививочных бригад из 1 260 человек.

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