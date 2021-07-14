Подорожают ли снова продукты в Алматы, рассказал Сагинтаев

По его словам, цены на социально значимые продукты всегда будут ниже, если закупать их напрямую - без посредников.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, могут ли алматинцы рассчитывать на то, что повторного роста цен на социально значимые продукты не будет, сообщает zakon.kz.

Одними руками города это невозможно сделать. Сама продукция приходит в город по завышенной цене. То есть закупочная цена у производителя выросла. За счет того, что мы напрямую сводим и напрямую ставим на полки, при этом им даем беспроцентный кредит, это дает нам возможность держать цены на том уровне, насколько мы это можем позволить, - сказал аким в эфире программы Akimat LIVE на ТК "Алматы".

По его словам, цены на социально значимые продукты всегда будут ниже, если закупать их напрямую - без посредников.

Самый большой дистрибьютор сразу ставит, и по той же цене, что на "Алтын орде", здесь на полках будет продаваться. Такую схему мы сейчас отработали, соответствующее кредитование начали выдавать. Бакытжан Сагинтаев

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!