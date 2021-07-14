Тяжело заболевший и попавший в реанимацию казахстанец признался, что купил паспорт вакцинации

По документам он был привитый.

Привитый по документам казахстанец тяжело заболел коронавирусной инфекцией и попал в больницу в реанимационное отделение, где признался врачам, что купил паспорт вакцинации, сообщает zakon.kz.

В том, что он купил паспорт вакцинации, гражданин признался сам, когда тяжело заболел коронавирусной инфекцией и попал в больницу. Это первый официально зарегистрированный в медучреждениях случай, когда больной сам признался в такого рода нарушении закона.

- Мы постоянно мониторим течение заболевания среди привитых, - говорит руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Минздрава РК Роза Кожапова. - Многие госпитализируются в связи с тем, что у них имеется достаточно тяжелый сопутствующий фон и их госпитализируют для того, чтобы они находились под наблюдением. Среди попавших в реанимацию был случай, когда человек, который на самом деле не был привит, нарушив законодательство, получил паспорт вакцинации, и признался в этом только тогда, когда его состояние стало тяжелым.

По словам врача, среди тех, кто получил полный курс вакцинации и все же заболел КВИ, редко когда заболевание протекает в тяжелой форме.

- Количество таких заболевших у нас ниже допустимого во всем мире, - говорит Роза Кожапова. - Конечно, когда человек попадает в больницу, нас, врачей больше интересует не то, что он купил паспорт вакцинации, а коррекция лечения больного.

Она считает, что привитый человек в принципе защищен.

"Если он привит против КВИ, он защищается именно от заболевания коронавирусной инфекцией. Если привит против кори, защищен от заболевания корью. И штамм того инфекционного заболевания, против которого он привит, у него не может активно развиваться и этот человек не может быть инкубатором для развития штамма того вируса, против которого он привит".

На вопрос о том, какой процент заболевших коронавирусом после вакцинации был госпитализирован и как она оценивает то, что такие больные не намерены повторно делать вакцинацию, хотя у них прошло уже шесть месяцев после первой вакцинации, Роза Кожапова ответила: "Шесть месяцев – это период, когда содержатся антитела после перенесенного заболевания. У вакцинированных лиц этот период намного больше, поэтому здесь шесть месяцев не имеет значения для них".

По ее мнению, при любой инфекции какой-то процент заболевания среди привитых имеет место, но они переносят это заболевание в более легкой форме.

По данным, которые врач озвучила на брифинге, в Казахстане среди лиц, получивших первый компонент вакцины, повторное заболевание КВИ зарегистрировано в 1325 случаях. Среди лиц, получивших оба компонента – 964 случая, что составляет 0,04%. И это при том, что во всем мире допустимым при любой вакцинации считается 3-5 процентов возможного повторного заболевания.

Торгын Нурсеитова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!