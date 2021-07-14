Аким Алматы рассказал, каким будет новый учебный год

Все будет завесеть от эпидемситуации. Возможно, будут некоторые ограничения в классах.

О том, будет ли в Алматы обязательная вакцинация детей, рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев в эфире программы Akimat LIVE на ТК "Алматы", сообщает zakon.kz.

По его словам, сейчас прививки делают только лицам, достигшим 18 лет. Администрация города ориентируется на исследования разработчиков вакцины - российский НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Тех, кто младше, производители не рекомендуют для вакцинации.

Сейчас в институте ведутся исследования. И, возможно, появится облегченная вакцина, которая позволит вакцинировать детей после 12 лет. аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

В то же время Pfizer официально одобрил свою вакцину для детей этого возраста. Главой государства было принято решение ускорить поставку этой вакцины. Что особенно актуально, учитывая приближающийся учебный год.

Как только Pfizer придет, многие родители, наверное, захотят поставить вакцину детям. аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

Аким заверил, что Алматы готовится к учебному году и к тому, что он будет проходить в офлайн-режиме.

Полтора года живем в режиме онлайн. Те проблемные вопросы, что были в четвертой четверти, решаются. Ничто не сравнится с тем, когда дети ходят в школу. Но все будет зависеть от эпидситуации. Возможно, будут некоторые ограничения в классах. Если кто-нибудь заболеет, всю школу уже закрывать не будут. Только один класс на две недели. аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

Аким констатировал, что надежды на то, что COVID нас покинет, уже нет. Он с нами навсегда.

А, чтобы он превратился в "сезонный грипп - поболели и вылечились", мы должны вакцинироваться. А если все будет двигаться, как сейчас, мы никогда не приступим к офлайн-обучению. аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!