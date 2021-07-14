Непривитые люди стали пищей для коронавируса - Алмаз Шарман

По его словам, вакцинация является единственным способом победить пандемию.

У казахстанцев, которые получили вакцину от коронавирусной инфекции, тяжелые последствия от COVID-19 не наблюдаются. Об этом заявил иммунолог, президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман, передает zakon.kz.

Есть информация о том, что, по крайней мере, в городе Нур-Султане почти все пациенты, которые попали в реанимацию и с которыми случились летальные исходы, не получили вакцину от коронавируса. У тех, кто получил вакцину, как правило, тяжелые последствия не наблюдаются, - рассказал он в беседе с корреспондентом Vecher.kz.

По его словам, пандемия не собирается никуда уходить и причиной тому - значительное число людей, которые до сих пор не спешат получить вакцину.

Поэтому вакцинация, в этом плане ничего нового не скажу, является, по сути и содержанию, единственным способом победить пандемию. Об этом уже все знают и многие публично говорят. Выбор при этом ограниченный: первое - привиться, и чем больше людей это сделает, тем быстрее казахстанцы выработают коллективный иммунитет; второе - не привиться, и ждать, чем все закончится. Алмаз Шарман

Между тем, как отметил иммунолог, "люди, не получившие вакцину, по факту стали пищей для коронавируса".

Иначе и не скажешь. Именно во многом благодаря невакцинированным людям коронавирус получил неисчерпаемый ресурс для дальнейшей мутации. Вирусу намного сложнее мутировать в ситуации, когда большинство населения получило вакцину. Это прописные истины, напоминать о которых спустя почти полтора года после начала пандемии, по моему разумению, стыдно. Алмаз Шарман

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