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Праздновать Курбан айт в Нур-Султане можно будет только онлайн

Фото: Gazete Bursa 14 июля 2021, 21:26

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан подписала постановление об ограничительных мероприятиях в дни празднования праздника Курбан айт, сообщает zakon.kz.

Жителям и гостям города Нур-Султан необходимо строго соблюдать следующие требования:

  • Запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, посвященных празднованию Курбан айт, в том числе на дому.
  • Запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе коллективной молитвы "Айт намаз", включая мероприятия на открытом воздухе на территории мечетей.
  • Организация и проведение обряда жертвоприношения может пройти в режиме онлайн (через сайт qurban2021.kz), в специально отведенных местах (убойных пунктах) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, социальной дистанции и обязательным ношением масок, исключив массовое скопление людей.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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