Праздновать Құрбан айт в Нур-Султане можно будет только онлайн

Приложение zakon.kz
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Постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан подписала постановление об ограничительных мероприятиях в дни празднования праздника Құрбан айт, сообщает zakon.kz.
Жителям и гостям города Нур-Султан необходимо строго соблюдать следующие требования:
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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