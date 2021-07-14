В ВКО снова продлили карантин

Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 года.

Главный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление о продлении ограничительных мер в регионе, сообщает zakon.kz.

В тексте постановления говорится, что на всей территории ВКО ограничительные меры продлеваются с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения с 15 по 28 июля 2021 года.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Постановление вступает в силу 15 июля 2021 года и действует до его официальной отмены.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!