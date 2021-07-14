"Кайрат" всухую обыграл "Маккаби"

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"Кайрат" пробился во второй раунд квалификации турнира.
Алматинский "Кайрат" обыграл "Маккаби" из Хайфы в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает zakon.kz.
Ответная встреча команд прошла на Центральном стадионе в Алматы, передает Sports.kz.
Хозяева поля с первых минут активно начали игру и уже на 10 минуте бразильский форвард "Кайрата" Вагнер Лав открыл счет, но забить больше в первом тайме им не удалось.
На перерыв алматинцы ушли с небольшим преимуществом.
После перерыва гости получили в ворота второй гол от Айбола Абикена. Подопечные Барака Бахара пытались отыграться, но не вышло. Итог игры 2:0.
"Кайрат" пробился во второй раунд квалификации турнира.
Первая встреча команд прошла на стадионе "Самми Офер" в Хайфе и завершилась со счетом 1:1. Отличились тогда Омар Ацили (Маккаби) и Нуралы Алип (Кайрат).
Следующим соперником алматинского клуба станет гранд сербского футбола - "Црвена Звезда".
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