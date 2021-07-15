Жители села в ВКО говорят, что не могут забрать свои земли у жителя России

Но более 50 пайщиков намерены обратиться в суд с требованием вернуть свои 1 500 га земли.

Сельчане Восточного Казахстана не могут вернуть свои земельные паи, которые когда-то отдали в аренду главе крестьянского хозяйства. Он переехал жить в Россию, а участки, как утверждают люди, перепродал, сообщает zakon.kz.

Жители села Красный Яр рассказывают, что односельчанин 20 лет арендовал их земли, в РФ уехал, не расторгнув договор, передает Первый канал "Евразия".

Ни собрания не провел, ничего не объяснил нам, не рассказал. То один приедет, тому передаст, другому. Мы не знаем, где наша земля. жительница села Антонина Церникель

Сельчане заявляют, что им раздали справки о наличии земли, судя по которым, часть участков утеряна.

У меня 66 га было, вот у меня договор, черным по белому написано: 66 га. Когда я кинулся, у меня 14 га нет. Это большие деньги, если семечки посадить. Семечки стоят 200 000 тонн. 14 га - это тонна 200 000, по 10 центнеров. житель Бородулихинского района Аканай Альмухамбетов

Зашел в ЭЦП, получается, договор, время регистрации от второго - 12.2002, и второе основание прекращения права и дата регистрации - в начале первого договора. Когда мы договор составляли, у меня было 66 га. житель села Владимир Морозов

Лязат Жубанова больше девяти лет была акимом села Красный Яр. Она заявляет, что людей без их ведома перевели из крестьянского хозяйства в ТОО. Теперь намерена во всем разобраться.

Мы хотим сами решать свою судьбу, забрать свою условную земельную долю, которую нам дало государство в аренду на 49 лет, и мы имеем право работать на этой земле. жительница села Лязат Жубанова

Новый владелец предприятия к сельчанам не вышел. Прояснил ситуацию бывший. Сергей Быков утверждает: земли у сельчан никто не отбирал, все законно. Крестьянское хозяйство действует, просто из него выделили самостоятельное ТОО.

В деревне два хозяйства наших ПТ и ТОО. В ТОО вошла только пашня. Если у человека было, например, 32 га пашни и сенокоса 1,5 га, то человек вошел в ТОО только с пашней, сенокосы остались в ПТ. И на сегодняшний день, люди также получают сено, какая разница? Я не вижу ничего криминального в этом деле. глава крестьянского хозяйства Сергей Быков

Сергей Быков пообещал, что будет в Казахстане в августе. Тогда и встретится с людьми и вернет им земельные паи, но для этого они должны написать заявление. В конфликт вмешались местные чиновники. Они посоветовали провести собрание пайщиков и там же разделить всю землю.

Все это должно быть согласовано протоколом. На основании этого протокола они уже обращаются в местный исполнительный орган для оформления прав. руководитель отдела земельных отношений Бородулихинского района Зарина Мукатова

Но более 50 пайщиков намерены обратиться в суд с требованием вернуть свои 1 500 га земли.

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