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600 голов скота погибло в Кызылординской области: объявлен режим ЧС

Фото: kaztag 15 июля 2021, 07:28

По словам специалистов, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, необходимо почти 200 тысяч тонн кормов.

Режим ЧС из-за засухи впервые в истории ввели в Аральском районе Кызылординской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Из-за нехватки воды и травы погибли 600 голов крупнорогатого скота, сообщают местные власти.

По словам специалистов, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, необходимо почти 200 тысяч тонн кормов. Местные власти обещают покрыть транспортные расходы, чтобы привести их из других регионов. Кроме того, говорят о необходимости срочного ремонта колодцев и очистки водных каналов.

Власти региона направили в правительство письмо о выделении средств из республиканского бюджета. Тем временем, синоптики прогнозируют ненастную погоду на всей территории Казахстана.

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