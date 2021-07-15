Как помочь собакам пережить жару

Из-за жары у собак может начаться сильная линька. Голубев посоветовал чаще вычесывать питомцев, помогая сбросить лишнюю шерсть.

Кинолог перечислил способы помочь собакам пережить жару, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По его словам, собаки из-за жаркой погоды рискуют получить солнечный или тепловой удары. Он призвал особо внимательно следить за состоянием питомца. Находясь дома, следует плотно закрыть шторы и разместить лежанку животного в хорошо проветриваемом помещении. Также нельзя оставлять собаку без притока воздуха.

Чтобы немного охладить питомца, вы можете положить на пол влажное полотенце, предварительно смоченное в ледяной воде, чтобы собака могла на нем лежать. Также убедитесь, что у животного есть доступ к свежей воде, в которую можно добавить немного льда, - сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Голубев добавил, что в жаркие дни следует пересмотреть рацион питомца. В такую погоду собаки меньше двигаются и, соответственно, меньше расходуют энергии. Эксперт призвал не перекармливать их в этот период. Кинолог добавил, что ни в коем случае нельзя оставлять в миске недоеденный корм, так как из-за высокой температуры пища может испортиться и вызвать отравление.

Кроме того, помещение, в котором находится питомец, должно хорошо проветриваться и быть защищено от прямых солнечных лучей. По его словам, если в доме есть кондиционер, следует установить комфортную температуру.

Из-за жары у собак может начаться сильная линька. Голубев посоветовал чаще вычесывать питомцев, помогая сбросить лишнюю шерсть. Он также добавил, что нельзя гулять с собаками под открытым солнцем и следует избегать асфальтированного покрытия, так как они могут обжечь подушечки лап.

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