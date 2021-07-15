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В Казахстане зафиксирован суточный антирекорд заболеваемости КВИ

Фото: 24kz 15 июля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 314 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5314 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1576,
  • в городе Алматы - 850,
  • в городе Шымкент - 416,
  • в Акмолинской области - 160,
  • в Актюбинской области - 204,
  • в Алматинской области - 144,
  • в Атырауской области - 299,
  • в ВКО - 79,
  • в Жамбылской области - 71,
  • в ЗКО - 234,
  • в Карагандинской области - 603,
  • в Костанайской области - 104,
  • в Кызылординской области - 84,
  • в Мангистауской области - 189,
  • в Павлодарской области - 156,
  • в СКО - 86,
  • в Туркестанской области - 59.

Всего в стране подтверждено 472 106 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1194,
  • в городе Алматы - 457,
  • в городе Шымкент - 62,
  • в Акмолинской области - 46,
  • в Актюбинской области - 55,
  • в Алматинской области - 53,
  • в Атырауской области - 161,
  • в ВКО - 81,
  • в Жамбылской области - 31,
  • в ЗКО - 48,
  • в Карагандинской области - 166,
  • в Костанайской области - 45,
  • в Кызылординской области - 24,
  • в Мангистауской области - 167,
  • в Павлодарской области - 58,
  • в СКО - 58,
  • в Туркестанской области - 50.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 420 984 человека .

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