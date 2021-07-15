В Казахстане зафиксирован суточный антирекорд заболеваемости КВИ

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 314 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5314 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1576,

в городе Алматы - 850,

в городе Шымкент - 416,

в Акмолинской области - 160,

в Актюбинской области - 204,

в Алматинской области - 144,

в Атырауской области - 299,

в ВКО - 79,

в Жамбылской области - 71,

в ЗКО - 234,

в Карагандинской области - 603,

в Костанайской области - 104,

в Кызылординской области - 84,

в Мангистауской области - 189,

в Павлодарской области - 156,

в СКО - 86,

в Туркестанской области - 59.

Всего в стране подтверждено 472 106 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1194,

в городе Алматы - 457,

в городе Шымкент - 62,

в Акмолинской области - 46,

в Актюбинской области - 55,

в Алматинской области - 53,

в Атырауской области - 161,

в ВКО - 81,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 48,

в Карагандинской области - 166,

в Костанайской области - 45,

в Кызылординской области - 24,

в Мангистауской области - 167,

в Павлодарской области - 58,

в СКО - 58,

в Туркестанской области - 50.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 420 984 человека .

⠀

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!