В Казахстане зафиксирован суточный антирекорд заболеваемости КВИ

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 314 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 14 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5314 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1576,
- в городе Алматы - 850,
- в городе Шымкент - 416,
- в Акмолинской области - 160,
- в Актюбинской области - 204,
- в Алматинской области - 144,
- в Атырауской области - 299,
- в ВКО - 79,
- в Жамбылской области - 71,
- в ЗКО - 234,
- в Карагандинской области - 603,
- в Костанайской области - 104,
- в Кызылординской области - 84,
- в Мангистауской области - 189,
- в Павлодарской области - 156,
- в СКО - 86,
- в Туркестанской области - 59.
Всего в стране подтверждено 472 106 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 1194,
- в городе Алматы - 457,
- в городе Шымкент - 62,
- в Акмолинской области - 46,
- в Актюбинской области - 55,
- в Алматинской области - 53,
- в Атырауской области - 161,
- в ВКО - 81,
- в Жамбылской области - 31,
- в ЗКО - 48,
- в Карагандинской области - 166,
- в Костанайской области - 45,
- в Кызылординской области - 24,
- в Мангистауской области - 167,
- в Павлодарской области - 58,
- в СКО - 58,
- в Туркестанской области - 50.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 420 984 человека .
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