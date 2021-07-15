Около 350 кыргызов бежали от талибов из Афганистана в Таджикистан

Афганских беженцев разместили в кишлаках Чоштеппа и Дуютук сельского джамоата.

13-14 июля границу Таджикистана пересекли 347 афганских этнических кыргызов, спасаясь от боевиков движения "Талибан", сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

91 мужчина, 77 женщин и 177 несовершеннолетних (64 мальчика, 113 девочек)​ из числа этнических кыргызов - жителей кишлака Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан перешли госграницу через участок сельского джамоата Кызыл-Работ Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области.

Таджикские пограничники, руководствуясь принципом гуманизма, разрешили вынужденным афганским беженцам войти на территорию РТ, - говорится в опубликованном НИАТ "Ховар" сообщении пресс-центра таджикских погранвойск.

Афганских беженцев разместили в кишлаках Чоштеппа и Дуютук сельского джамоата Кызыл-Работ Мургабского района. Сообщается, что с собой беженцы взяли около тысячи голов мелкого рогатого скота, 300 яков, три верблюда и 30 лошадей.

Пресс-центр также сообщает, что в ходе проведения следственных и дознавательных мероприятий у граждан Афганистана обнаружено и изъято более 3,5 кг наркотических веществ.

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