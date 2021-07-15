Польша закупит у США четыре батальона танков

Польский министр обороны Мариуш Блащак уточнил, что речь идет о 250 танках.

Власти Польши закупают четыре батальона американских танков Abrams и рассчитывают получить их в 2022 году. сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом рассказал глава правящей партии Польши "Право и справедливость" вице-премьер Ярослав Качиньский.

Наша армия скоро, если все хорошо пойдет, то в следующем году, получит новейшую версию танков Abrams, - рассказал политик.

По его словам, данная версия танков - новейшая из поступающих на вооружение США, они отличаются точностью и высокой маневренностью.

Качиньский подчеркнул, что Варшава придерживается принципа "Кто хочет мира, должен готовиться к войне". Согласно его заявлению, Польша выступает за ведение мирного диалога, однако в случае опасности готова к защите.

В свою очередь, польский министр обороны Мариуш Блащак уточнил, что речь идет о 250 танках, которых будет достаточно для создания четырех батальонов.

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